Lanazione.it - Scuola e inquinamento . Martedì arriva ’Pedibus’ l’iniziativa antismog

Leggi tutto su Lanazione.it

I bambini delle primarie di Fiesole sperimentano il pedibus, l’"autobus" che va a piedi, raccoglie alle "fermate" i piccoli passeggeri e li porta a, senza inquinare. L’appuntamento èalla fontana di piazza Mino. Da qui si muoveranno in corteo e salendo da via Verdi e via Montececeri, in dieci minuti arriveranno sulla collinetta di Borgunto, dove si trovano le scuole di Fiesole.è organizzata nell’ambito del mese di sensibilizzazione europea del Progetto Strade Scolastiche. A proporla e realizzarla sarà il Gruppo genitori anti smog Fiesole, che già negli anni scorsi ha portato avanti altre iniziative per sensibilizzare verso stili di vita sostenibili e a tutela dei bambini. "Davanti alle scuole ci sono troppe auto in movimento.