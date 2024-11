Quotidiano.net - Schlein, il Pd è testardamente impegnato a costruire alleanze

"Noi abbiamo fatto bene a continuare,unitari, aperché il nostro avversario è la destra". Così la leader del Pd, Elly, ospite di 'Che tempo che fa' in onda sul Nove, rispondendo a una domanda sul voto in Liguria. Se mi chiede perché il Pd cresce, dico che "è perchè non perdiamo tempo in polemiche con le altre forze di opposizione e in un dibattito politicista sul perimetro di quali siano le sigle migliori", ha aggiunto. A proposito del Movimento 5 Stelle la segretaria aggiunge che "se non ti vuoi alleare con il Pd con chi ti allei? Se pensi di farcela da solo, credo che saranno gli elettori a non aspettare te. Ci sono differenze ma le differenze" si possono comporre.