Pordenonetoday.it - Schianto ad Azzano Decimo: conducente incastrato nell'abitacolo

Leggi tutto su Pordenonetoday.it

Incidente stradale ad. Due auto, per cause ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine si sono scontrate questa mattina alle 10a frazione di Corva. Il fatto è successo in via Boscat all'incrocio con via Vittorio Veneto dove sul posto è arrivata una squadra