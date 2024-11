Schiacciato da camion in sua azienda, morto 56enne in Sardegna

Leggi tutto su .com

(Adnkronos) – Incidente mortale sul lavoro in. Un imprenditoredopo essere statoda unnella suadi Sardara (provincia del Sud). Poco dopo le 7 Emilio Pusceddu stava lavorando assieme al figlio e un operaio quando, per cause ancora da chiarire, è rimastodurante una manovra L'articolodain suainproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.