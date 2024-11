Ilrestodelcarlino.it - "Scenario migliore grazie alle attività"

"Rispetto a tanti anni fa, la zona secondo me è migliorata tantissimo. Noi chiudiamo la pizzera intorno all’una di notte e fino a quell’orario la situazione è piuttosto tranquilla. Magari ci sono più rischi durante la notte, ma durante la giornata stiamo bene – è il commento di Luca Pipolo – fino a qualche anno fa spacciavano alla luce del sole, mentre ora invece loè nettamente migliorato. Un cambio di passo importante che, secondo me, è stato realizzato ancheall’apertura di importantiche riescono a intrattenere giovani, famiglie e coppie. E, parlamente, alla chiusura di altre che invece in passato erano mal frequentate. Questo ha consentito alla zona di ’cambiare un giro’ e di fare un passo avanti".