Lettera43.it - Santo Romano ucciso nel Napoletano, il 17enne fermato ha confessato: «Sono stato io»

Leggi tutto su Lettera43.it

Ilper l’omicidio di San Sebastiano al Vesuvio (Napoli) hadi esserelui a uccidere il 19enne. Dopo aver inizialmente negato un suo coinvolgimento nei fatti, ha raccontato di aver sparato contro il giovane con una pistola comprata in un campo rom. Nell’auto su cui viaggiava la sera della sparatoriastati trovati alcuni grammi di marijuana suddivisa in dosi e un bilancino di precisione, motivo per dovrà rispondere di reati legati alla droga oltre che di omicidio, porto e detenzioni di armi e spari in luogo pubblico. Secondo le prime ricostruzioni, avrebbe sparato adopo che un suo amicogli aveva inavvertitamente pela scarpa.