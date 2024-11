Pisatoday.it - San Giusto: via libera alla riqualificazione dell’area al villaggio Apes

Leggi tutto su Pisatoday.it

Approvato dal Comune di Pisa il progetto esecutivo elaborato da Pisamo per la realizzazione di parcheggi pertinenziali e area verde attrezzata all'interno delpopolare di San. Il progetto diposta tra via di Goletta, via Fra Mansueto e via San Benedetto