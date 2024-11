Quotidiano.net - Salgono a 217 i morti accertati dell'alluvione in Spagna

Il bilancioe vittimea tempesta che ha colpito lamartedì scorso è salito oggi a 217, la maggior partee quali, 213, nella provincia di Valencia, sulla costa mediterranea, epicentroa più grave inondazione dal secolo scorso. Lo riporta la Efe. Il ministro per la Politica territoriale e la Memoria democratica, Ángel Víctor Torres, ha dichiarato che il bilancioe vittime nella provincia di Valencia è salito a 213, mentre non ha fornito una cifra per il numero di persone disperse, cinque giorni dopo le inondazioni, con trenelle regioni di Castilla-La Mancha e uno in Andalusia.