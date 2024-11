Sabalenka | Rivalità con Swiatek positiva

Leggi tutto su Sportface.it

“Penso che laconsia molto. Mi piace davvero perché è qualcosa che mi spinge a migliorare ogni giorno, ti motiva a migliorare mentalmente e fisicamente. Questo è lo sport. Sarebbe super noioso e per niente interessante da guardare e da giocare per noi se non fossimo così vicine”. Queste le parole di Aryna, in un’intervista ad Arab News, sullacon Igain testa alla classifica WTA.: “con” SportFace.