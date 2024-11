Arezzonotizie.it - Rubano panini e coca-cola dall'ambulanza mentre i volontari stanno salvando una vita

Un furto clamoroso - non per il bottino, davvero esiguo - ma per la modalità con cui è stato consumato. Vittima del "colpo" tre soccorritoridella pubblica assistenza Croce Bianca di Arezzo, che si sono visti - con grande stupore - sottrarre la modesta cena che stavano consumando