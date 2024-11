Secoloditalia.it - Rientrati a casa gli sposi scomparsi a Caserta: prime ipotesi sulla fuga. Ora rischiano di perdere i figli

Leggi tutto su Secoloditalia.it

SonoMaria Zaccaria e Pietro Montanino, dopo aver lasciato per quattro giorni i duepiccoli dai nonni. A darne notizia è la trasmissione ‘Chi l’ha visto?’ sul suo profilo Facebook. I neodi Frattamaggiore, a Napoli, ma residenti a Cesa in provincia di. Della coppia non si avevano più notizie da martedì 29 ottobre. Quel giorno dopo pranzo erano usciti dalladei genitori di Pietro a Frattamaggiore, dicendo di avere un appuntamento per vedere unanelle vicinanze in cui trasferirsi. Non hanno fornito indicazioni precise sul luogo in cui si sarebbero diretti e hanno lasciato ai nonni ilo più piccolo. Perché sono spariti? Le minacce di qualche malavitoso sono al centro delle indagini, così come la decisione di uno dei due imposta all’altro, magari al termine di una lite. Ma loro, candidamente, avrebbero dichiarato.