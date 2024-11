Modenatoday.it - Rapina violenta lungo i Viali, accerchiato e pestato da un gruppetto di ragazzi

Leggi tutto su Modenatoday.it

Aveva da poco finito il suo turno di lavoro in un locale della città e si era diretto a piedi in direzione del centro storico, quando si è imbattuto suo malgrado in undi giovani violenti e la sua notte è finita al Pronto Soccorso di Baggiovara. E' accaduto nella notte tra il 31 ottobre