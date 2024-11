Trentotoday.it - Ragazzina presa a bottigliate nella disco, è gravissima: il titolare si rifiuta di chiamare l'ambulanza

Leggi tutto su Trentotoday.it

Una delle ultime notti di Halloween si è trasformata in violenza pura in unateca di Bolzano, dove sono esplose due risse differenti e, in un caso, ildel locale si sarebbe ancheto dile ambulanze, proponendo invece di accompagnare in ospedale i feriti con