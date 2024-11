Davidemaggio.it - Questione di stoffa per Pierpaolo Spollon

ha guadagnato il suo primo ruolo da protagonista su Rai 1, dopo anni nei quali lo si è visto in tante importanti serie come L’Allieva, Doc – Nelle tue Mani, Blanca, Leonardo e Che Dio ci Aiuti. Questa sera sarà Matteo nel film tvdi, che inaugura il nuovo ciclo di commedie romantiche Purchè finisca bene, che nel 2024 compie dieci anni. Prodotto da Pepito e Rai Fiction per la regia di Alessandro Angelini, il film è una favola moderna d’amore e integrazione e vedrà accanto ala debuttante Beatrice Sandri, presto anche nel cast di Estranei su Rai 2. Inoltre, segnerà il ritorno alla serialità nostrana di Kabir Bedi dopo la partecipazione a Un Medico in Famiglia 5 nel 2007. Nel cast ci saranno anche Clotilde Sabatino, Nicola Pannelli, Licia Navarrini, Brayan K Paaris, Riccardo Maria Manera e Valeria De Michele.