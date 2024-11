Sport.quotidiano.net - PROMOZIONE. C’è grande attesa per la sfida che contrappone l’Invictasauro al Belvedere

La nona giornata del campionato diè ricca di sfide interessanti. Ma anche molto delicate, sia per i piani alti della classifica, sia per l’ultima posizione in graduatoria, visto come l’ultima della classe ad oggi è una formazione grossetana. La prima è senza dubbio il derby maremmano tra Invictasauro eGrosseto, un vero testacoda del girone B che oppone i grossetani allenati da Michele De Masi, ultimi in classifica con 3 punti e i rossoneri, primi in classifica con 20 punti.che vede 17 punti di differenza tra le due formazioni con mister De Masi che potrebbe essere anche all’ultima chiamata, visto come la sua squadra da settembre ad ora non ha ancora mai vinto né in coppa né in campionato.