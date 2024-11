Probabili formazioni Inter-Venezia | esordio per Martinez? Inzaghi ci pensa

Leggi tutto su Ilnerazzurro.it

. Il match tra, che avrà luogo domenica 3 novembre alle 20.45 a San Siro, promette di essere un incontroessante nell’ambito dell’undicesima giornata di Serie A. Con la diretta tv su Dazn in esclusiva, i tifosi potranno seguire in tempo reale le emozioni di questo scontro. Da una parte ci sono i nerazzurri, reduci da una serie di prestazioni positive e con grandi ambizioni, dall’altra i lagunari, che stanno cercando di ritagliarsi uno spazio importante nel campionato.: le scelte diLa squadra di Simonesi presenta con una rosa competitiva, ma con qualche assenza da tenere in considerazione. Hakan Calhanoglu, che ha saltato le ultime partite, è pronto a tornare, anche se Asllani potrebbe essere preferito come titolare.