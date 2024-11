Genovatoday.it - Prima all'Esselunga, poi all'Ipercoop: ladro di alcolici 'beccato' due volte in poche ore

Due denunce nel giro di mezza giornata per un genovese di 26 anni sorpreso a rubare nei supermercati sabato 2 novembre 2024. Intorno a mezzogiorno il primo episodio. Il 26enne ha cercato di uscire dall'di via Di Francia senza pagare una ricca spesa in: diverse bottiglie per