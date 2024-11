Iodonna.it - Preparate i fazzoletti per il suo nuovo film "We Live in Time - Tutto il tempo che abbiamo"

Leggi tutto su Iodonna.it

Avviso per i boomer:perché Weinilche(in sala dal 28 novembre) è in chiave conranea quasi una sorta di Love Story, il famosocon Ali MacGraw e Ryan O’Neal. Cult anni ’70, ha fatto uscire orde di spettatori con il groppo in gola dal cinema. Secoli fa per la GenZ, ma tant’è.