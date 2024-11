Ilpescara.it - Precipita in un dirupo di 50 metri: 69enne teramano trovato e salvato dai carabinieri, ma le sue condizioni sono gravi

Leggi tutto su Ilpescara.it

Il padre era uscito per passare una serata con gli amici al bar del paese a Rocca Santa Maria (Teramo), ma non vedendolo rientrare il figlio ha subito allertato istati proprio i militari a trovarlo: l'uomo, undi Torricella Sicura, era caduto in undopo aver messo