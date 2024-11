Laprimapagina.it - Pisa. Un nuovo campo sportivo polivalente all’interno del Parco Europa

Il Comune diha approvato il progetto esecutivo per la realizzazione di undela Cisanello, in cui si potranno praticare attività come basket e pallavolo. La zona individuata è quella adiacente all’area fitness aperta al pubblico nelle scorse settimane. L’inizio dei lavori è previsto nel mese di gennaio, la durata è di 60 giorni per un investimento complessivo di 65 mila euro, finanziate con risorse del Comune. “Lo sport è di tutti – dichiara l’assessore allo sport Frida Scarpa -. Vogliamo promuovere sempre più i modelli di pratica sportiva all’aperto che i cittadini possono fare in autonomia o attraverso il contributo delle associazioni del territorio.