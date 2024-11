Ilmattino.it - Piacenza, rapina da un milione al deposito Dhl con fucili d'assalto: auto incendiate in strada per fuggire, caccia alla banda

Leggi tutto su Ilmattino.it

Colpo questa nottesede Dhl a Monticelli d'Ongina, in provincia di. Unaorganizzata di ladri ha portato via dai camion e dal magazzino materiale tecnologico per un valore