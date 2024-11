Bergamonews.it - Peste suina, dalla Regione 600 mila euro per il controllo dei cinghiali

La Giunta regionale, su proposta dell’assessore all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste Alessandro Beduschi, ha stanziato 600.000a favore delle Polizie provinciali per le attività didel cinghiale e diffusione della PSA-Africana. “Con la delibera approvata – commenta l’assessore Beduschi – diamo ulteriore sostegno alle azioni di contenimento del cinghiale, come previsto dall’Ordinanza del presidente Fontana che, tra l’altro, dispone che queste attività possano essere realizzate dalle Polizie, anche avvalendosi di operatori e ditte specializzate. L’importo complessivo di 600.000, distribuito sul biennio 2025-2026, prevede 80.000di quota fissa per ciascuna provincia, una quota di 260.000suddivisa in proporzione al numero diabbattuti indalle Polizie provinciali nel 2023 e ulteriori 260.