Per il vostro aiuto grazie dalla città di Prato | targa alle associazioni di protezione civile a un anno dall’alluvione

– Aun grande momento di ringraziamentodiche nel 2023 hagito durante i tragici momenti dell’alluvione. Una piazza colorata ddivise delledi volontariato del sistema diha ricordato la terribile alluvione del 2 e 3 novembre 2023, in cui hlavorato senza sosta per aiutare famiglie ed imprese travolte dall’acqua e dal fango. L’amministrazione municipale le ha riunite oggi in piazza del Comune per consegnarle un segno della propria riconoscenza, unacon una scritta semplice ma eloquente: Per ildi. Si è trattato del secondo evento del doppio appuntamento organizzato dal Comune, che nel salone consiliare ha visto la cerimonia di ringraziamento di chi aveva fatto delle donazioni al ComitatoPro Emergenze.