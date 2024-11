Inter-news.it - Pastrenge beffa l’Inter Women nel finale. La Fiorentina vince 2-1

Si è chiuso con il risultato di 2-1 la sfida trae Inter. Dopo un primo tempo passato in vantaggio, laha recuperato la sfida con il rigore di Boquete. Nelil vantaggio viola con. VANTAGGIO – Il primo tempo trae Intersi era concluso sull’1-0 per le nerazzurre. Un primo tempo ricco di impegni per la difesa della Viola. Al 25? arriva il vantaggio del. Cross dalla bandierina di Cambiaghi, buco immenso nell’area di rigore e Andres alle spalle di tutto col destro piazza sotto la traversa che carambola in rete. Neldi primo tempo ci prova anche laa farsi vedere in avanti con qualche guizzo di Bonfantini senza però rendersi mai pericoloso.