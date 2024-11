Lanazione.it - Passo avanti con la mobilità. Nuova colonnina a Talla

Nuovo tassello del mosaico di colonnine di ricarica per auto elettriche che Estra sta disegnando in Toscana e Marche. E’ stata presentata lastruttura di, in piazza IV Novembre. Sono intervenuti la sindaca Eleonora Ducci, il presidente e l’amministratore delegato di Estra Francesco Macrì e Nicola Ciolini. "A, le vie antiche incontrano le strade nuove - ha ricordato stamani la sindaca Eleonora Ducci. Lasostenibile non è solo quella elettrica ma anche quella dei sentieri e dei percorsi da fare a piedi, a cavallo o in bicicletta, su cui abbiamo investito importanti risorse negli ultimi mesi con le vie della Transumanza. Le due modalità adesso si incontrano e grazie a questo intervento offriamo una dotazione moderna a quanti vorranno godere del nostro territorio dal sapore antico delle tradizioni nel segno della modernità.