Thesocialpost.it - Padre 22enne sevizia il figlio neonato in ospedale: i video lo hanno incastrato. Mamma disperata

Undi soli 5 mesi, già ricoverato per accertamenti nel reparto pediatrico dell’di Padova, è stato vittima di violenze gravi. Secondo le indagini condotte dalla Squadra Mobile, con la collaborazione del personale ospedaliero, ilapprofittava dei momenti di visita in cui si trovava da solo, lontano da occhi medici e infermieristici, per infliggere maltrattamenti e atti violenti al. Leggi anche: Treviso, bimbo di 6 anni “abbandonato” per strada il primo giorno di scuola, denunciato l’autista dello scuolabus Altri dettagli molto inquietanti Sono emersi dettagli inquietanti sul caso deldi soli 5 mesi, ricoverato a Padova e presumibilmente vittima di gravi maltrattamenti da parte del, un giovane di 22 anni residente a Camisano Vicentino.