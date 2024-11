Vanityfair.it - Oscar Pistorius: storia di un atleta diventato omicida

Leggi tutto su Vanityfair.it

Dal 4 Novembre, ogni lunedì, alle 21, arriva su Sky Crime e in streaming su NOW, Uccisa da, docu-serie in 3 puntate che racconta la tragica morte di Reeva Steenkamp, uccisa dell’ex velocista sudafricano di cui era la fidanzata. Ecco ladi uno dei più famosi atleti paralimpici di sempre e di quello che accadde il giorno di San Valentino del 2013