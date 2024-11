Ilrestodelcarlino.it - "Opera di persone spregevoli"

"Sono, provo nei loro riguardi un fortissimo disprezzo." Queste le parole di Franco Bartolini, cittadino imolese, in merito alle truffe che accadono sempre più di frequente agli anziani. "A me non è mai successo direttamente – dice con rabbia – , ma so che a una parente di mia moglie è accaduto, hanno cercato di ingannarla mettendo di mezzo la pensione. Provo veramente una grande rabbia nei riguardi di questa gente. Mi chiedo con che coraggio si possa approfittare delleanziane, sapendo che sono fragili.che poi rischiano di isolarsi ancora di più e subire dei traumi. Spero che il fenomeno venga sempre più contenuto".