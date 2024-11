Palermotoday.it - Notti Horror al Rouge et Noir , "La cosa" di John Carpenter torna al cinema

Leggi tutto su Palermotoday.it

Mercoledì 6 novembre un'altra perturbante notte oscura alet Noir con "La" ("The Thing", 1982, 109 min) di. Alle 22:30, la proiezione in lingua originale con sottotitoli in italiano.In quello stesso 1982 in cui Steven Spielberg incanta e commuove con il suo "E.T