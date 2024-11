Europa.today.it - Napoli Primavera, cinquina all'Avellino nel derby: doppietta per Popovic

Leggi tutto su Europa.today.it

scoppiettante per il. Gli azzurrini di mister Rocco, infatti, hanno sconfitto allo stadio Piccolo di Cercola i pari età dell'per 5-1 nella settima giornata del campionato2.Ad andare in gol per la squadra partenopea sono statiper due volte