Puntomagazine.it - Napoli piazza Garaibaldi: bloccato subito dopo una rapina. Arrestato

Gli agenti dell’Ufficio dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubbllico della Questura di, lo hanno sorpreso con le mani nel sacco Nella serato del primo novembre, la Polizia di Stato haun 30enne algerino con precedenti di polizia perimpropria. In particolare, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare inGaribaldi, hanno notato un uomo che, chiedendo aiuto, ne stava trattenendo un altro con in mano una borsa. Gli operatori, immediatamente intervenuti, hannoil predetto accertando che lo stesso, poco prima, aveva sottratto la borsa contenuta nello zaino dell’uomo e, per guadagnarsi la fuga, aveva opposto una violenta resistenza. L'articolouna