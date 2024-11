Ilrestodelcarlino.it - Muraglia cede il passo al Tavernelle nella ripresa

REAL ALTOFOGLIA 0 DELFINO FANO 0 REAL ALTOFOGLIA: Pagliardini, Coccini, Barro, Vaierani, Manenti, Tacchi, Serratore (8’ st Volpini), Allegretti, Penserini (16’ st Amantini), Ricci, Matteucci. All. Melini T. DELFINO FANO: Ferri, Gargiulo (38’ st Giordano), Diamantini, Vichi, Cutini (17’ st Ceccacci), Banci (21’ st’ Nicolini), Galdenzi, Martinelli (17’ st Magi), Ciacci (38’ st Sterrantino), Agostini, Caso. All. Vitelli. Arbitro: Marco Graziosi della sezione di Pesaro. BELFORTE ALL’ISAURO Prima frazione di gioco equilibrata e dai ritmi veloci che si gioca però per lo più a centrocampo. Il Real Altofoglia si rende pericoloso già al 3’ con Barro che in tuffo di testa non riesce ad impattare bene da buona posizione.