MotoGp Sepang | vince Bagnaia Martin 2

9.05 Decima vittoria stagionale per Pecco.Il torinese della Ducati fa suo il Gp della Malesia adavanti al suo rivale per il titolo, lo spagnolo Jorge(Ducati Pramac). Sul podio anche Enea Bastianini con l'altra Ducati ufficiale. Al via bandiera rossa per l'incidente che vede coinvolti Quartararo, Binder e Miller. Nuova partenza ed è show con sorpassi e controsorpassi tra i due antagonisti che in classifica sono staccati di 24 punti quando manca un Gp (e una Sprint) alla fine del Mondiale.