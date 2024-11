Ilrestodelcarlino.it - Motociclista cade rovinosamente sulla pista da cross: è grave

Ripatransone (Ascoli), 3 novembre 2024 – Unè stato purtroppo protagonista di una brutta caduta nelodromo di Ripatransone. L’uomo stava affrontando le asperità delladell’impianto sportivo, quando ha perso il controllo della moto daed è ruzzolato per diversi metri, battendo ripetutamente a terra. Al loro arrivo i sanitari del 118 hanno chiesto l’intervento dell’eliambulanza che ha preso in carico e lo ha trasferito all’ospedale regionale di Torrette ad Ancona dove è stato ricoverato in codice rosso che gli è stato attribuito essenzialmente per la dinamica del sinistro e della rovinosa caduta. Ilè sempre stato cosciente.