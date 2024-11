Ilrestodelcarlino.it - Moto si schianta contro un furgone: grave un 56enne

Leggi tutto su Ilrestodelcarlino.it

Si scontra con ununciclista. L’uomo è undi Castel Guelfo, ora ricoverato al Maggiore di Bologna, con prognosi riservata. L’incidente è avvenuto ieri mattina intorno alle 10,30 all’incrocio fra via Nuova e via Scuole di Giardino. Secondo una primissima ricostruzione dell’accaduto, l’uomo – M.E. le sue iniziali – era a bordo di unaDucati 1200 e circolava su via Nuova, nel territorio di Imola, diretto verso ovest. Di fronte, procedeva nella stessa direzione, unFiat Doblò, condotto da E.D., 62 anni di Bagnacavallo. Giunto vicino all’intersezione con via Scuole di Giardino, ilciclista avrebbe iniziato un sorpasso di un–, che stava per svoltare a sinistra in via scuola di Giardino. L’impatto è stato inevitabile, nel momento in cui ilha – secondo questa ricostruzione – ‘tagliato la strada alla