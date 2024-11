Pianetamilan.it - Monza-Milan, tifosi preoccupati per Morata. Le reazioni social | VIDEO

Leggi tutto su Pianetamilan.it

, c’è chi si dice soddisfatto per i tre punti e chi continua a preoccuparsi per le prestazioni dei singoli giocatori, come, da una parte c’è chi si dice soddisfatto per la conquista dei tre punti, dall’altra chi continua a preoccuparsi per le prestazioni dei singoli giocatori, come: guarda i commenti deideldopo la vittoria di misura ottenuta in casa delda Gazzetta.it.