Europa.today.it - Monolocale di 8 metri quadri affittato a 600 euro, Salvini: "Indegno e inaccettabile"

Leggi tutto su Europa.today.it

''Situazioni come quelle che emergono dalle cronache di questi giorni sono illegali e al limite del disumano. Non rimarranno impunite: chi pensa di poter affittare micro-spazi in barba alle regole e al buonsenso verrà punito severamente''. Lo scrive il ministro delle Infrastrutture, Matteo