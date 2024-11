Lidentita.it - Moldova, candidato filo-russo in testa nei risultati parziali

Leggi tutto su Lidentita.it

(Adnkronos) – Secondo i, Alexandr Stoianoglo, sostenuto dal partito socialista, ha un leggero vantaggio sulla candidata pro-Ue in carica Maia Sandu nel teso ballottaggio per le presidenziali in. Con l'85 percento dei voti contati nell'ex repubblica sovietica, Stoianoglo ha ottenuto il 51,3 percento dei voti contro il 48,6 percento di Sandu, hainneiL'Identità.