Liberoquotidiano.it - **Mo: sede Unrwa colpita da attacco israeliano nel sud del Libano**

Beirut, 3 nov. (Adnkronos) - L'agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi () ha riferito che una suaè statadurante unnei pressi del campo di Burj Shemali, nella zona di Tiro, in Libano. "L'sta attualmente conducendo una valutazione per determinare l'entità dei danni", ha affermato l'agenzia in un rapporto sulla situazione.