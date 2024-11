Liberoquotidiano.it - Mo: Lapid, 'Netanyahu incompetente o complice fuga notizie, non dovrebbe essere premier'

Leggi tutto su Liberoquotidiano.it

Tel Aviv, 3 nov. (Adnkronos) - Le azioni di Benjaminnel corso dello scandalo delle fughe didall'ufficio del primo ministro dimostrano che egli è o troppoper guidare Israele in tempo di guerra o è "di uno dei più gravi reati alla sicurezza". Lo ha dichiarato il leader dell'opposizione israeliana Yairdurante una conferenza stampa congiunta con il presidente di Unità Nazionale Benny Gantz a Tel Aviv, dopo che il tribunale di Rishon Letzion ha revocato l'ordinanza di riservatezza sull'imputazione di Eliezer Feldstein, il principale sospettato nel caso di una presuntadinell'ufficio del Primo Ministro. "La difesa diè che non ha alcuna influenza o controllo sul sistema che dirige. Se è vero, non è idoneo.