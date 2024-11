Iltempo.it - Mo: colloquio ministro Esteri Egitto con Blinken su cessate il fuoco

Il Cairo, 3 nov. (Adnkronos) - Ildegliegiziano Badr Abdelatty ha avuto untelefonico con il Segretario di Stato americano Antony. I due hanno parlato nell'ambito delle consultazioni in corso sugli sviluppi in Medio Oriente e sugli sforzi per raggiungere rapidamente unila Gaza e in Libano e per fermare l'escalation nella regione. Lo ha reso noto il ministero deglidel Cairo.