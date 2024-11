Liberoquotidiano.it - Migranti: Colucci (M5S), 'pronto esposto integrativo a Corte Conti per centri Albania'

Roma, 3 nov. (Adnkronos) - "In caso di ulteriore trasporto indiprovenienti da Paesi che, sia pure elencati nel decreto legge Paesi sicuri, non siano sicuri secondo quanto stabilito dalla sentenza delladi Giustizia europea, ci troveremmo ancora di fronte ad un comportamento illegittimo della Pubblica amministrazione che, producendo un costo, configurerebbe un possibile danno erariale. Se dovesse accadere quanto preannunciato dal Governo, valuterò unalladeiper chiedere di verificare la sussistenza di un ulteriore danno erariale". Lo afferma il deputato Alfonso, capogruppo M5S in commissione Affari costituzionali.