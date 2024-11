Meteo lancia l' allarme rosso nella costa sud di Valencia

Leggi tutto su Quotidiano.net

Ilstatale spagnolo (Aemet) hato l'per lameridionale di. "Nelle prossime ore in questa zona potrebbero verificarsi temporali di forte intensità : oltre 90 l/m² in un'ora. In linea di massima non si tratterà di rovesci molto persistenti. Pericolo estremo. Stai molto attento!" si legge nell'account X di Aemet