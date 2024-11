Inter-news.it - Marelli sicuro: «Il gol del Monza contro il Milan non andava annullato. Il motivo!»

Leggi tutto su Inter-news.it

L’ex arbitro Lucaha spiegato perché, dal suo punto di vista, la rete annullata alper presunto fallo di Warren Bondo ai danni del capitano delTheo Hernandez avrebbe dovuto essere considerata regolare. IL RAGIONAMENTO – Ilha battuto il, in Brianza, grazie alla rete di Tijjani Reijnders al 43?. A generare polemiche è stata, però, la decisione dell’arbitro Ermanno Feliciani di annullare il gol del momentaneo vantaggio di Dany Motta per il contatto tra Warren Bondo e Theo Hernandez. L’ex arbitro Lucaha indicato a DAZN il suo punto di vista in merito alla decisione, esponendo un pensiero di segno diverso: «A mio parere la rete nonannullata. La trattenuta è davvero leggera e poi a inizio contrasto anche Theo Hernandez si è aiutato».