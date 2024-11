Sport.quotidiano.net - Maratona di New York, vince l’olandese Nageeye: l’Europa trionfa dopo 28 anni

New, 3 novembre 2024 – Torna in Europa il titolo delladi Newmaschile: a tagliare per primo il traguardo della più iconica delle 42 chilometri mondiali è stato Abdi, 35, somalo naturalizzato olandese, che ha chiuso in 2 ore 7 minuti e 39 secondi davanti ai keniani Evans Chebet (2.07.45) e Albert Korir (2.08.00), mentre il campione olimpico Tamirat Tola, etiope, ha chiuso quarto a 2.08.12. L'atleta classe 1989, nato a Mogadiscio ma rifugiatosi nei Paesi Bassi da piccolissimo, riporta così il Vecchio Continente sul gradino più alto della Grande Mela a distanza di 28(l'ultimo fu Giacomo Leone nel 1996). Tra le donne, vittoria alla 33enne keniana Sheila Chepkirui, che ha chiuso in 2 ore 24 minuti e 35 secondi, davanti alla connazionale Hellen Obiri (2.24.49).