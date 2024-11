LIVE – Zverev-Humbert 6-2 4-0 finale Masters 1000 Parigi-Bercy 2024 | RISULTATO in DIRETTA

Leggi tutto su Sportface.it

Ile latestuale di, incontro valevole per ladeldi(cemento indoor). Il tedesco in semiha domato in due set il danese Holger Rune, scalzando matematicamente lo spagnolo Carlos Alcaraz dalla seconda piazza dal secondo gradino della classifica mondiale. Adesso per il finalista del 2020 c’è il mancino transalpino, che nell’altro penultimo atto ha sconfitto in rimonta il campione del 2018 ovvero il russo Karen Khachanov. Tra i due giocatori si tratta del terzo scontro diretto in carriera, con il bilancio che si trova in perfetta parità (1-1). Entrambi i precedenti, tra l’altro, si sono risolti solamente al terzo e decisivo set.