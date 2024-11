LIVE – Virtus Bologna-Treviso | Serie A 2024 2025 basket DIRETTA

Leggi tutto su Sportface.it

Ilindi, sfida valida per la 6^ giornata delladi. Percorso netto per gli uomini di coach Banchi, che in campionato hanno vinto tutte le quattro partite giocate. In settimana, però, sono arrivate due sconfitte in Eurolega, tra cui quella nel derby italiano contro l’Olimpia Milano. Dall’altra parte,sta vivendo un periodo negativo: dopo la vittoria all’esordio contro Venezia, infatti, sono arrivate solo sconfitte, tra cui l’ultima in casa contro Trieste. La palla a due è fissata alle ore 19:30 di domenica 3 novembre sul parquet dell’Unipol Arena, con Sportface che vi fornirà ildiaggiornato in tempo reale.