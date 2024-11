Ilmessaggero.it - Live GP Brasile in diretta: partenza rimandata di 10' per errore procedurale di Norris e altri piloti

Leggi tutto su Ilmessaggero.it

Giro di ricognizione completato, pronti per la. Non ci sono Albon e Stroll. Sainz scatta dai boxManca ora un minuto all'ennesimo giro di ricognizione, i meccanici esausti essendo in