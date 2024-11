LIVE – F1 GP Brasile 2024 | la gara in DIRETTA

Leggi tutto su Sportface.it

Latestuale delladel Gran Premio del. La F1 si prepara a concludere il ventunesimo weekend di, in scena sulla pista di Interlagos. La griglia di partenza vede l’atipica presenza di Or Bearman, chiamato a sostituire Kevin Magnussen in Haas, con il danese indisposto. Il Gran Premio domenicale è l’ultimo evento di un’impegnativa tre giorni, che ha visto team e piloti affrontare il format sprint, comparso qui per la quinta volta nel corso della stagione. L’appuntamento per laè per domenica 3 novembre, con i semafori che si spegneranno alle 16:30 italiane. Sportface.