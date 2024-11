LIVE – Errani Paolini-Dolehide Krawczyk 1-6 6-1 round robin Wta Finals Riyadh 2024 | RISULTATO in DIRETTA

Leggi tutto su Sportface.it

Ile latestuale di, primo match del Gruppo Bianco alle WTAsul veloce indoor di(Arabia Saudita). Dopo la splendida vittoria contro Rybakina, Jasmine torna in campo al fianco di Saraper il debutto nel torneo di doppio. Le loro prime avversarie saranno le americane Carolinee Desirae, sconfitte quest’anno agli Internazionali d’Italia. Sarannoa scendere in campo con i favori del pronostico secondo i bookies. Sportface.it garantirà ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale. Le due giocatrici sono pianificate come secondo incontro della sessione serale sul Center Court, al termine del match Gauff-Pegula, in programma non prima delle ore 16.00 italiane (le 18.00 locali).